Un grande chef e un’icona di seduzione: nasce a Bologna la “Cucina dell’Amore”

Dall’incontro fra arte culinaria e arte della seduzione nasce un binomio che promette emozioni: da una parte Mirko Gadignani, per dieci anni chef del Bologna calcio, cuoco e docente nel carcere della città felsinea, insegnante di scuole Alberghiere, raffinato intagliatore di frutta e verdura e autore di un originale volume dal titolo “Bologna in Pentola”; dall’altra Luce Caponegro, in arte Selen, icona di sensualità ed eleganza, personaggio-cult dell’era analogica e – dallo scorso millennio – “donna dei desideri” di infinite generazioni.

Dal loro incontro casuale è nato un nuovo progetto di ristorazione – “La cucina dell’amore” – che, nel solco della qualità, rinsalda un antico legame, quello tra buona tavola e godimento sensoriale.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 29 novembre (ore 20.30) al “B Live” di Bologna (via Larga 29, info e prenotazioni allo 051 530379). Il format, che spigola tra gastronomia e spettacolo, prevede menù diversi per ogni cena con cinque portate accompagnate dalle spiegazioni di Selen.