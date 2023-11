Anche nella nostra provincia i “furbetti” del reddito di cittadinanza

Le ipotesi di indebita riscossione riscontrate dalla Guardia di Finanza ed ora al vaglio della Procura ha coinvolto soggetti residenti sia nella città di Forlì, sia nei comuni della provincia.

Tra i casi più clamorosi riscontrati dalle Fiamme Gialle c’è quello di un cittadino che si era “dimenticato” di dichiarare la sua condanna in via definitiva per associazione mafiosa oppure quelli di altre persone che, pur beneficiando del sussidio, avevano aperto la partita IVA per l’avvio di attività economiche nei settori dei servizi alla persona, anche in questa circostanza omettendone la comunicazione all’INPS.