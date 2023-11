Giornata mondiale del diabete, sabato banchetto Ausl al Famila

Come ogni anno, anche quest’anno – attorno al 14 novembre – si celebra la Giornata mondiale del diabete.

Il tema di quest’anno è dedicato all’accesso alla cura, conoscere il proprio rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 e come prevenire le complicanze. Per questo, in una quarantina di “piazze” romagnole, sono previsti banchetti, coordinati da Ausl Romagna, per informare sul diabete e fornire indicazioni e consigli sulla prevenzione.