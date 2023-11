La Resistenza a Cesenatico: un libro racconta undici storie di donne

Nel libro le storie di undici partigiane che a Cesenatico avevano ruoli di staffetta. Donne coraggiose raccontate dai loro familiari, che hanno regalato testimonianze, documenti ed immagini.

E così, dalla partigiana incinta e deportata che abortì sul treno fino alle mirabolanti imprese delle donne per sfuggire dai campi di concentramento, ne emerge un quadro di emozionante intensità. Per riflettere e, soprattutto, per non dimenticare.