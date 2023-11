Strade, rifiuti e verde pubblico: 1000 segnalazioni nell’ultima estate

I giorni di media con cui viene chiusa una segnalazione sono 14 e i tre argomenti maggiormente affrontati dall’app sono strade, rifiuti e verde pubblico.

L’App Comuni-Chiamo è attiva ormai da diversi anni e può essere utilizzata per segnalare in tempo reale i problemi riscontrati in città: una buca in strada, un lampione mal funzionante, la mancata raccolta della spazzatura, la presenza di animali randagi, un tombino intasato o sfalci d’erba sono solo alcuni esempi di segnalazioni che è possibile fare.