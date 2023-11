Firmato l’accordo: l’area “ex Nuit” è di proprietà del Comune

All’impresa cesenate LEB srl – che rinuncia anche a tutti i contenziosi in essere davanti al TAR dell’Emilia-Romagna cedendo le opere non complete e parziali realizzate da Fincarducci – va l’area comunale di viale Da Vinci ex Olmi (Opera nazionale maternità infanzia) e poi case popolari, più le tre colonie di Levante che saranno trasformate in 129 appartamenti residenziali.

Le parti, a compensazione di tutte le reciproche partite hanno convenuto che il Comune dovrà ricevere 234.513,20 euro di costo di costruzione per le tre colonie oltre ai contributi previsti per legge per l’edificio di via Marconi/L.d Vinci.