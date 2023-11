Pedo-pornografia, condannato ex parroco del Riminese

Anche i sacerdoti, a volte, smarriscono la “retta via”. E’ capitato anche a Don Alberto Bastoni, ex sacerdote di 59 anni di Rimini che, per un certo periodo della sua vita, ha creato non poco imbarazzo alla sua Diocesi. Dopo un processo per detenzione di sostanze stupefacenti (la cocaina gli venne trovata tra le ostie di un ostensorio!) e alcuni rumors di paese legati a presunte relazioni sessuali, il parrocco era finito nei guai anche per detenzione di materiale pedo-pornografico.