Spettacoli e conferenze: gli eventi invernali del Circolo Arci di Borella

Non poteva mancare nella programmazione dell’Arci il tema dell’Antifascismo. Dall’8 al 27 marzo in calendario quattro incontri. Venerdì 8 marzo, in omaggio alla Giornata della Donna, Marco Valbruzzi (Università degli Studi di Napoli “Federi co II”) interverrà su “Le donne della Costituzione”; mercoledì 13 Alberto Gagliardo (Istituto Storico della Resistenza) parlerà de “I campi di concentramento fascisti”, mentre Valter Bielli (ex vice presidente della Commissione parlamentare stragi) parlerà di “La strategia della tensione”. Gran finale con Miro Flamigni (Istituto Storico della Resistenza) su “Il fascismo repubblichino nel cesenate 1943-1945”.