Medicina estetica, Alessandro Pasquali apre una clinica a Ibiza

Pasquali, almeno per il momento, sarà presente una settimana al mese nella clinica ibizenca: “Adoro Cesenatico – spiega – e dunque non ho mai pensato di trasferirmi definitivamente alle Baleari. Nella mia città ho le mie radici, la mia famiglia e una clientela molto fidelizzata. Ancora per qualche anno mi dividerò tra la Romagna e Ibiza e poi, come sempre, seguirò la passione per la medicina estetica e mi fermerò solo quando troverò nel mio cammino nuovi stimoli e nuove sfide”.