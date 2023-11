“Il Cinema Ritrovato”, al palazzo del turismo ‘Il Grande Lebowski’

L’appuntamento con il primo appuntamento della rassegna ‘Il Cinema Ritrovato – Classici restaurati in prima visione’, è per mercoledì 15 novembre (ore 21).

In occasione del 25esimo anniversario dall’uscita in sala, sarà proiettato ‘Il Grande Lebowski’ dei fratelli Cohen, in lingua originale e restaurato in 4k.