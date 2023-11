Alluvione, parte oggi la richiesta formale dei risarcimenti

Ciò che sarà riconosciuto è indicato nelle ordinanze commissariali: sul sito della struttura commissariale (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/) a breve saranno anche disponibili domande e risposte (Faq) illustrative, nelle quali si troveranno anche casi particolari e le risposte ai quesiti e dubbi più frequenti.

Per accedere a ‘Sfinge Alluvione 2023’ occorre avere l’accreditamento digitale (Spid, carta di Identità elettronica o carta nazionale servizi) e possedere un indirizzo di posta certificata (Pec). Il link d’accesso alla piattaforma, così come le informazioni via via che saranno aggiornate, si troverà anche sul portale della Regione Emilia-Romagna e nella sezione ‘Misure di sostegno’ del sito dedicato all’alluvione.