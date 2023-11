Bolkestein, ecco la situazione a 50 giorni dall’incubo aste

E così, mentre incombono sulla riviera gli interessi delle grandi multinazionali, anche a Cesenatico si attende qualche informazione ufficiale da parte dell’Esecutivo che, già in passato, aveva dato incoraggianti rassicurazioni ma che, ultimamente, anche rispondendo ad un’interrogazione parlamentare di Forza Italia, si è limitato a dare risposte parziali ed evasive. Tanto che le opposizioni hanno già cominciato a fare il loro pressing sul tema: “A soli cinquanta giorni dalla scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti – ha detto il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti – regna l’incertezza più totale sul futuro del comparto balneare. Questo governo ignavo, incapace e pericoloso non ha dato ancora nessuna indicazione ai Comuni costieri che, in pochi giorni, saranno obbligatoriamente chiamati a indire le gare”.

Ma non tutto, come dicevamo, è perduto. Come ha spiegato, di recente in un’intervista a Il Resto del Carlino, il presidente regionale del Sib Simone Battistoni, “il governo potrebbe trovare un accordo in tempi brevi con l’Unione Europea, mettendo sul piatto un piano con 3mila nuove concessioni, di cui 1.500 da destinare a imprenditori giovani, a imprese femminili e aziende e cooperative impegnate nel sociale, e le altre 1.500 da mettere a bando sul libero mercato”. Insomma, poiché solo un terzo delle coste italiane sono occupate da stabilimenti, l’inserimento sul mercato di nuove concessioni potrebbe risolvere, a monte, il contenzioso.