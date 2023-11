Gru cade in mezzo alla strada: tragedia sfiorata a Milano Marittima

Può la gru di un cantiere crollare, senza apparente ragione, in mezzo alla strada? Può eccome. E’ accaduto domenica pomeriggio a Milano Marittima in una palazzina in costruzione tra la Quindicesima Traversa e Viale Matteotti. Nell’area non c’era vento né condizioni meteo avverse e dunque l’episodio diventa ancora più inquietante.