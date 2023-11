Grande festa per il 2° compleanno di “Biostorie” Cesena

“Questo negozio è un po’ la sintesi dei nostri sogni – spiegano le due titolari – perché la filosofia di questa attività, benché ispirata dalla policy de La Saponaria, rappresenta fedelmente i nostri principi ed i nostri valori. Oltre ai prodotti ‘puliti’, le sostanze che vendiamo non sono state testate sugli animali e l’intera filiera produttiva è impostata sul rispetto dei diritti dei lavoratori. Cosa ci differenzia rispetto agli altri negozi? Forse il nostro approccio col cliente che non è basato sul marketing spinto, ma sul valore supremo dell’ascolto perché, quando vendiamo un prodotto, vogliamo essere sicure di offrire qualcosa che soddisfi al 100% le esigenze e le necessità della persona. Siamo un’impresa femminile e dunque le nostre clienti sono perlopiù donne. Tutte ci chiedono un’alternativa affidabile alla cosmesi tradizionale e ai prodotti farmaceutici. Lo fanno – concludono Maddalena e Floriana – perché soffrono di alcune intolleranze e dunque necessitano di surrogati naturali, ma anche perché, in questo modo, vogliono dare il loro personale contributo alla salvaguardia del pianeta”.

Per celebrare il secondo anniversario di “Biostorie” Cesena, domenica 19 novembre (dalle ore 18) è in programma un “Aperi-shopping”, ovvero un bio-aperitivo con finger food ed uno speciale sconto del 10% su tutti i prodotti a marchio ‘La Saponaria’ valido per l’intera giornata.

L’iniziativa sarà il preludio alla “Green Week” (20-24 novembre), la settimana consacrata alla natura organizzata per la prima volta quest’anno.

In programma prodotti in edizione limitata che potrete trovare solo nei Biostorie, sconti interessanti su una vasta gamma di articoli, workshop di autoproduzione, lezioni di make-up e la “Pesca delle buone intenzioni” (Info 0547 483597).