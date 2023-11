Da Federico a Cesenatico: antichi sapori, nuova passione

Una Romagna da riscoprire, soprattutto a tavola, con un’attenzione genuina al cliente che non è mai venuta meno, ma con il dinamismo di chi sa bene che la ristorazione non s’improvvisa. Per questo, oltre ai mitici spaghetti alle vongole, si può appagare il palato con lasagne al gusto d’una volta e tutte le altre specialità tradizionali. Saper innovare rispettando i dettami della tipicità significa anche accontentare chi va di fretta: per coloro che non intendono rinunciare al gusto pur con un pasto veloce è stato pensato il pratico servizio d’asporto.

“La griglia da Federico” passa di mano, ma la formula non cambia: il buon appetito, si sa, vien mangiando.

“La griglia da Federico” è in viale Carducci 52/a a Cesenatico. Telefono 0547 672604.