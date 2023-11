Bolkestein, balneari in attesa della risposta del Governo

Salvini rassicura che l’ultimatum dell’Europa all’Italia sulla Bolkestein non cambia la “road map” del Governo perché il problema potrebbe essere risolto “mettendo a bando nuove concessioni per le spiagge libere”. Un’ipotesi definita “insostenibile e surreale” dall’ex sindaco di Rimini ed oggi deputato Pd Andrea Gnassi.

E così, mentre il tema diventa “politico”, prosegue il conto alla rovescia per gli stabilimenti balneari attesi a fine anno dalle aste pubbliche. Dopo l’ultimo richiamo dell’Unione europea, per non incorrere in pesanti sanzioni, l’Italia avrà due mesi di tempo per rispondere. E, ad oggi, nessuno sa che cosa realmente vuol fare il Governo.