Cesenatico si prepara al Natale: si parte il 3 dicembre

Il programma completo

2 dicembre – Biblioteca Comunale – dalle ore 10

Nati per leggere – letture per bambini 0-6 anni – a cura di volontari

3 dicembre – Porto Canale – ore 17

Cerimonia di accensione del Presepe della Marineria – spettacolo inaugurale con musica, giochi di luce e scenografie aeree – a cura di Cardinali Group

7 dicembre – Teatro Comunale – ore 21

Link for Universe – “Quella volta in cui il mondo è finito” di e con Adrian Fartade. Teatro moderno

8 dicembre – Porto Canale – dalle ore 15.30

Parata di Natale – trampolieri accompagnano, con incalzanti ritmi di tamburi, i loro giochi, le loro danze e coreografie, invadendo il porto canale

8 dicembre – Porto Canale/Parrocchia S.Giacomo Apostolo – ore 20.30

Madonna Salus Populi Caesenaticensis – processione e S. Messa

9 dicembre – Museo della Marineria – ore 16

Laboratorio artistico/manuale per bambini – prenotazione obbligatoria al numero 0547 79205. Euro 5,00 a bambino

10 dicembre -14 gennaio – piazza delle Conserve

Il Presepe della Tradizione nelle antiche Conserve

10 dicembre – piazza Costa – dalle ore 15.30

“The Big Violinist” – una scenografica dama al violino con la sua grande gonna illuminata intrattiene il pubblico con un vasto repertorio musicale

10 dicembre – Porto Canale – dalle ore 15.30

Retròmarching Band – musica itinerante

14 dicembre – Biblioteca Comunale – ore 17

Chi legge piglia pesci 18: “Fratelli di Pelo” – storie di fratelli umani e animali con l’autrice Elisa Mazzoli. Letture per bambini 0-6 anni

14 dicembre – Teatro Comunale – ore 21

Forbici Follia di Paul Portner con Compagnia Torino Spettacoli e regia di Gianni Williams e Simone Moretto. Prosa

16 dicembre – Biblioteca Comunale – dalle ore 10

Nati per leggere – letture per bambini 0-6 anni – a cura di volontari

16 dicembre – Museo della Marineria – ore 16

Conchigliamo – laboratorio per bambini 8-15 anni a cura di Delio Mancini. Prenotazione obbligatoria al numero 0547 79205. Euro 5,00 a bambino

17 dicembre – piazza Ciceruacchio – ore 16 e ore 17.15

I Folletti di Natale – spettacolo aereo con la compagnia C’è Chi C’ha Teatro

17 dicembre- Teatro Comunale – ore 17

Trio Kurtag – musiche di Schumann, Francis, Uhl. Concerto di musica classica

23 dicembre – Museo della Marineria – ore 16

Laboratorio artistico/manuale per bambini – prenotazione obbligatoria al numero 0547 79205. Euro 5,00 a bambino

24 dicembre – Porto Canale – dalle 15.30

FunkTrop – animazione con gruppo musicale itinerante

26 dicembre – Teatro Comunale – ore 17

Concerto di Natale 2023 – Coro Polifonico Ad Novas e Quintetto d’ Archi. Musiche della tradizione natalizia classica e moderna

26 dicembre – porto canale – dalle ore 15.30

Carillon vivente – un pianoforte meccanico che vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù

26 dicembre – da spiaggia Ponente (Windsurf Club) a Porto Canale

Suppata di Natale – atleti di stand up paddle (sup) travestiti da Babbo Natale per una “suppata” dalla spiaggia di Ponente fino al Porto Canale – a cura di Asd Windsurf Club

28 dicembre – Casa Moretti – dalle ore 16.00

E se fossi poeta anche tu? – laboratori di scrittura creativa per bambini. Prenotazione obbligatoria al numero 0547 79205. Euro 5,00 a bambino

30 dicembre – Museo della Marineria – ore 16

Laboratorio artistico/manuale per bambini – prenotazione obbligatoria al numero 0547 79205. Euro 5,00 a bambino

4 gennaio – Casa Moretti – dalle ore 16.00

E se fossi poeta anche tu? – laboratori di scrittura creativa per bambini. Prenotazione obbligatoria al numero 0547 79205. Euro 5,00 a bambino

5 gennaio – Museo della Marineria – ore 16

Conchigliamo – laboratorio per bambini 8-15 anni a cura di Delio Mancini. Prenotazione obbligatoria al numero 0547 79205. Euro 5,00 a bambino

6 gennaio – piazza Ciceruacchio – dalle ore 14.30

La Pasquella sul Porto Canale – rassegna di gruppi di Pasquaroli e spettacolo degli Sciucaren del Gruppo Frustatori Cassani a cura dei Pasquarùl dla Piòpa

6 gennaio – da spiaggia Ponente (Windsurf Club) a Porto Canale

Suppata della Befana – atleti di stand up paddle (sup) travestiti da Befana per una “suppata” dalla spiaggia di Ponente fino al Porto Canale – a cura di Asd Windsurf Club

7 gennaio – piazza Ciceruacchio – dalle ore 15.30

“The Big Violinist” – una scenografica dama al violino con la sua grande gonna illuminata intrattiene il pubblico con un vasto repertorio musicale

7 gennaio – Teatro Comunale – ore 17

Quintetto d’Archi – Strumentisti del Teatro alla Scala – musiche di Mozart, Brahms

13 gennaio – Biblioteca Comunale – dalle ore 10

Nati per leggere – letture per bambini 0-6 anni – a cura di volontari