Spiagge all’asta, Gozzoli attacca il Governo: “Ha illuso tutti”

“In campagna elettorale – incalza Gozzoli – il Governo Meloni aveva fatto promesse difficilmente realizzabili. A onor del vero bisogna ricordare che dal 2009 a oggi i vari Governi che si sono succeduti non hanno mai affrontato con serietà un tema così complesso e cruciale per un Paese che vede nel turismo uno dei principali fattori del PIL nazionale. In questo anno, oltre a perdere tempo, si sono illuse migliaia di imprese e lavoratori del comparto che ormai da 15 anni procedono a suon di proroghe senza uno straccio di strategia per il futuro e per gli investimenti che nel settore turistico sono fondamentali”.

“Ora il Governo ha due mesi di tempo per rispondere alla messa in mora, siamo quindi sull’orlo di una nuova procedura di infrazione europea con danni a carico di tutto lo Stato e paradossalmente a danno di quegli imprenditori e quelle famiglie che si vorrebbero tutelare senza produrre le evidenze pubbliche. In questa fase, come spesso accade, saranno i Comuni a dover prendere atto del vuoto normativo a cui siamo di fronte. Si dovranno giustificare con atti l’impossibilità di procedere con le evidenze pubbliche entro il 31.12.2023 e iniziare un lavoro tecnico per concludere l’iter entro il 31.12.2014 garantendo così la continuità aziendale per l’anno 2024”.

“Ora di fronte a questo impasse senza precedenti, col rischio che si generino migliaia di ricorsi, come sindaco di Cesenatico chiedo regole chiare, semplici e certe per la costruzione dei bandi. Inoltre – conclude Gozzoli – è arrivato il momento che alle Regioni e ai Comuni siano i protagonisti di questo passaggio delicato perché sono gli Enti locali a conoscere le caratteristiche del territorio e sono i Comuni che avranno l’onere delle evidenze pubbliche”.