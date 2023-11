Dalla Regione 30mila euro ai Vigili del Fuoco volontari di Cesenatico

La Regione, in particolare, ha stanziato un contributo complessivo pari a un milione 125mila euro che sarà diviso fra otto distaccamenti emiliano-romagnoli. Questi, nel dettaglio, i finanziamenti: Fontanelice (270mila euro), Gaggio Montano (30mila euro), Valsamoggia (27mila euro) in provincia di Bologna; Frassinoro (280mila euro), nel Modenese, Casola Valsenio (200mila euro) in provincia di Ravenna, Luzzara (198mila euro) e Ventasso (90mila euro), nel Reggiano. I Comuni sottoscriveranno contratti di comodato d’uso gratuiti, della durata di 25 anni, con i Comandi provinciali del corpo nazionale dei Vigili del fuoco della Regione Emilia-Romagna.

I mezzi in comodato vanno dai classici fuoristrada e pick up equipaggiati con moduli per l’anti incendio boschivo ad autobotti anti incendio e autopompe fino ai sistemi a cestello sollevabili e ad una piattaforma aerea tridimensionale capace di raggiungere altezze elevate.