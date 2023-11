Gli stati generali del turismo giovedì a Riccione

Turismo, destinazione futuro. L’Emilia-Romagna riunisce tutti gli amministratori, gli operatori e i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle cooperative e dei sindacati a Riccione, per guardare avanti e impostare il turismo di domani.

Dopo i 60 milioni di presenze turistiche all’anno raggiunte nel 2019 – in soli 4 anni, nel 2015 l’Emilia-Romagna viaggiava ancora infatti sui 45 milioni – l’emergenza pandemica prima e l’alluvione poi hanno segnato una brusca battuta di arresto per il settore. Nonostante questo, il bilancio dei primi nove mesi del 2023 ha confermato la resilienza del sistema turistico regionale, sia sul mercato italiano che su quello internazionale. Tra gennaio e settembre si sono registrati +1,7% di presenze e +6,2% di arrivi rispetto allo stesso periodo del 2022.

Ma non basta. Nuove sfide – tra cambiamento climatico, crisi economica, nuovi competitor, overturism- impongono riflessioni e strategie per rafforzare e far crescere ancora di più il turismo dell’Emilia-Romagna. Questi i temi che faranno da filo conduttore della conferenza regionale: “#Turismo Emilia-Romagna destinazione futuro”, in programma giovedì 23 novembre al Centro congressi Palariccione, in via Virgilio 17, a Riccione (Rn), dalle ore 9,30 alle ore 18.