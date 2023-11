Dal 1° dicembre torna l’ora di sosta gratuita

La misura, ormai un classico dell’inverno cesenaticense, ha un duplice obiettivo: da un lato permette un’ora gratuita di parcheggio e dall’altro incentiva soste più lunghe nelle principali zone commerciali della città per incentivare lo shopping nei negozi locali.

L’iniziativa è promossa anche per quest’anno dal Comune di Cesenatico in collaborazione con ATR, società che ha in gestione le soste in città.