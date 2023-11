Tornano anche d’inverno le serate “vietate ai maggiori” del bagno Belvedere

La serata rappresenta la prima puntata ufficiale di “Belvedere in tour”, il nuovo format ideato da Fabio Bandieri in collaborazione con gli staff di Romagna Network e Acd Event. Per l’occasione alla consolle i Dj Still e Thomas Nune con Joey Borea vocalist: “L’idea – spiega Bandieri – è quella di creare una rassegna itinerante che, sull’onda della straordinaria risposta registrata durante l’estate, possa offrire anche in inverno un’occasione di divertimento ‘sano’ al pubblico più giovane, quello che notoriamente fatica a trovare durante l’anno format a ‘sua misura’. Quella dell’All Big è la prima serata ma, se le risposte saranno quelle che tutti ci attendiamo, da qui a primavera organizzeremo eventi analoghi anche in altri locali di Cesenatico. Del resto, durante l’inverno la città inevitabilmente si spegne e ‘fare rete’, siglando partnership tra realtà diverse, può diventare la soluzione per creare indotto anche nei periodi più difficili dell’anno” (Info e prenotazioni pagina instagram del bagno Belvedere, di Network Event e di Acd Event).