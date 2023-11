“Chi legge piglia pesci”, oggi nuovo incontro in biblioteca

Sono ripartiti, intanto, anche i sabati di lettura dedicati ai bambini dagli 0 ai 6 anni con i volontari di «Nati per leggere». Il ciclo di letture è rivolto alle famiglie in età prescolare per sensibilizzare sull’importanza della lettura condivisa tra genitore e bambino per lo sviluppo cognitivo ed emotivo. Le letture si tengono a partire dalle 10 del mattino nella sala bimbi della biblioteca con ingresso libero e gratuito. I prossimi incontri si terranno il 2 dicembre, il 16 dicembre, il 13 gennaio e il 27 gennaio.