“A questa stagione già ricca nel 2024 si aggiungerà l’evento speciale – come detto – del Tour de France e anche l’appuntamento del Triathlon Challenge, un evento sportivo internazionale che – ricorda la nota del Comune – porterà a Cesenatico iscritti da tutto il mondo e andrà a occupare il fine settimana dell’11 e 12 maggio 2024”.

Il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea: “La ricerca presentata dalla Regione è stata una preziosa occasione di confronto per capire insieme quali siano le ricadute economiche, turistiche e reputazioni dei grandi eventi sportivi. A Cesenatico questi risultati li osserviamo da tempo in modo tradizionale perché conosciamo la nostra città e la vediamo riempirsi ancora di più in occasione di appuntamenti come Spartan Race, Nove Colli e tanti altri. La ricerca presentata ha stimato che per ogni euro investito in eventi sportivi, ne tornano 18 sul territorio come ricaduta. Le indagini svolte a livello universitario sulla Nove Colli evidenziano come il territorio ne tragga un beneficio economico tra i 13 e i 20 milioni”.