Voglia di camino? Manca la legna da ardere…

Secondo un’analisi stilata da Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, la produzione di legna da ardere, utilizzata sempre più per stufe e camini, presenta quest’anno un calo del 25%.

“La campagna era iniziata nel migliore dei modi – spiegano da Confagricoltura – la richiesta era alta e c’erano i presupposti per accontentare tutti i cittadini che, complice le bollette del gas alle stelle nel 2022, avevano scelto di puntare sulla legna da ardere. Poi l’alluvione si è abbattuta sulla Romagna causando danni ingenti in collina e montagna, isolando comuni, strade e boschi. In molti casi le nostre aziende non hanno avuto la possibilità di raccogliere gran parte del legname, anche quello già tagliato e sistemato negli imposti e nei piazzali temporanei”.