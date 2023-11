Bakia, che beffa! Si fa rimontare all’ultimo giro di lancetta

La seconda frazione di gioco si accende dopo 2 minuti con Ambrosini che da fuori area spara sopra la traversa. E’ solo l’antipasto di ciò che succede poco dopo: Sow fa a sportellate con la difesa avversaria e mette in mezzo un pallone rasoterra che viene spedito in rete da Ambrosini. Partita finalmente sbloccata.

Da questo momento in avanti i nervi si fanno tesi: prima viene ammonito Sow per un brutto fallo e poi va in scena un piccolo battibecco fra le panchine, con Ricchiuti che reclama il cartellino rosso.

Scorre liscia la fase centrale del secondo tempo, fino a quando gli ospiti non iniziano a premere sull’acceleratore alla disperata ricerca del pareggio: prima viene annullato il gol dell’uno a uno per un evidente fallo su Fabbri, poi scoppia il caos in area di rigore con la palla che entra in modalità flipper e carambola più volte vicina alla linea di porta, salvo poi rotolare fuori dopo un tiro svirgolato.

Il match sembra aver terminato le emozioni a disposizione e invece, in pieno recupero (minuto 92), Zannoni trova il gol della domenica con un bolide da fuori area che lascia senza speranze Fabbri: è 1-1.

Pareggio in extremis amaro per il Bakia, che se la vedrà nel prossimo weekend contro il San Pietro in Vincoli.