Gozzoli: “Via le auto delle Poste da piazza Pisacane”

Piazza Pisacane, uno dei cuori pulsanti del centro storico di Cesenatico, non è un’area di sosta. Pertanto a nessuno verrebbe in mente di parcheggiare la propria vettura in quel punto. Non la pensano evidentemente così i postini di Cesenatico che, in diverse occasioni, incuranti dei divieti, utilizzano quella piazzetta come una comoda area di sosta. Una plateale e reiterata violazione del codice della strada che non è passata inosservata a molti cittadini che, nei giorni scorsi, hanno segnalato sui social quel ricorrente malvezzo. Tanto che, ieri, il sindaco di Cesenatico è stato costretto ad intervenire puntualizzando un aspetto importante della questione, ovvero che “a Poste Italiane non è stata rilasciata alcuna autorizzazione relativamente alla sosta”.