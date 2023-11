Incidente a Pinarella: viabilità in tilt sull’Adriatica

L’incidente, come detto, in una giornata festiva e dunque ad elevata intensità di traffico, ha mandato in tilt la viabilità sull’Adriatica. La strada è rimasta chiusa per diverso tempo in entrambi i sensi di marcia con la circolazione controllata dai carabinieri della compagnia di Cervia. Solo dopo un paio di ore, la circolazione si è gradualmente regolarizzata.