Campionati Italiani Cuochi, la Romagna si affida a Cosimo Milanese

Lo chef de “Losteria del pesce” di viale Ceccarini (delegato regionale AIC dal 2021) rappresenterà l’Emilia Romagna nella categoria “Miglior Cucina tradizionale”, portando un primo piatto che – nel concept e nelle materie prime utilizzate – vuol essere una sorta di “omaggio” all’eno-gastronomia della nostra regione. Per l’occasione, infatti, Cosimo Milanese, capitano designato della delegazione, preparerà un primo piatto della tradizione culinaria emiliano-romagnola, ovvero un passatello asciutto con crema di squacquerone e tartufo bianco e crumble di salsiccia di mora romagnola.

Al suo fianco, lo chef riccionese ha voluto Barbara Lucchi, titolare del Ristorante Enoteca “La Vecia Cantena d’la Pre” (un ristorante storico nel cuore del borgo medioevale di Predappio Alta) che porterà il suo celebre pollo in casseruola alla cacciatora, e Vito Caterino, giovane chef di due locali molto noti a Cattolica come il “Racket” ed il “Cheers”, una menzione nel libro “Chef in the world”, che proporrà invece un piatto unico.