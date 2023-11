Gatteo Mare, Debora Vella nella giuria di “EmergentePastry 2024”

Già collaboratrice di Giancarlo Perbellini (Emergente Pastry 2021) e capo-partita pasticceria con lo chef stellato Moreno Cedroni, Debora è considerata una delle pastry-chef più talentuose e la sua presenza nei migliori ristoranti italiani conferma la crescita delle “quote rosa” in un settore non facile della ristorazione in cui è richiesto grande rigore, preparazione metodica e precisione millimetrica.

A lei il compito di designare i nuovi vincitori del concorso dopo che, nel 2019, al Sigep di Rimini si era imposta Elisa Zanelli (Ristorante Rose Salò) e, l’anno successivo – all’Irca Academy di Gallarate, era stata proprio lei a trionfare mentre era in forza alla Locanda Perbellini di Verona, prima di passare all’Atelier Gourmet dello chef Aldo Santoro.

Al contest brianzolo erano presenti dieci candidati che dovevano preparare due elaborati, uno di pasticcieria moderna e uno che prevedeva anche la cottura al forno, finger compresi. La giuria non doveva tener conto solo della qualità tecnica e di gusto dei vari elaborati, ma anche del comportamento professionale, di come il concorrente si presentava e illustrava i propri dessert alla giuria, e – cosa importantissima ormai – come perseguiva i dettami della sostenibilità nelle sue creazioni.