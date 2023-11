Presentato il bilancio di previsione 2024-2026

Le entrate

Le entrate per il prossimo triennio prevedono un’invarianza di aliquote e un complessivo calo della pressione fiscale locale dovuta alla cessazione dell’Iscop dal 1° gennaio 2024. Cessa così la tassa di scopo istituita dopo la costruzione del Polo Scolastico di Villamarina, con l’Amministrazione che procederà al riscatto anticipato del leasing per un importo di circa € 7.500.000,00.

Per quanto riguarda la Tassa di Soggiorno è previsto un gettito di € 2.300.000,00 in linea con il dato del 2022. Sul fronte della lotta all’evasione e recupero insoluti le stime di entrata si aggirano attorno ai € 1.3000.000,00 per quanto riguarda l’IMU e ai € 500.000,00 per quanto riguarda la TARI. Nel 2024 è in previsione l’attivazione di modalità di recupero svolte attraverso collaborazioni esterno con società specializzate.

Sul fronte TARI, si segnala che nel 2024 in merito alla raccolta dei rifiuti, verrà introdotta la tariffazione puntuale.

Il piano investimenti

Nel triennio 2024-2026 sono in previsione oltre € 46.000.000,00 di lavori.

Durante il prossimo triennio sono previsti investimenti in tema di edilizia scolastica – oltre ai cantieri in essere della scuola elementare di Sala, la nuova scuola di viale Torino e gli imminenti lavori alla Media Arfelli e alla scuola Saffi – con il consolidamento della scuola Da Vinci di via Caboto per oltre € 1.000.000,00 e per il consolidamento della scuola”Ricco-Ortali” di Vilallata sempre per oltre € 1.000.000,00.

Sono a bilancio sul 2024 € 3.000.000,00 per il secondo stralcio del waterfront di Ponente che arriveranno a completare i lavori del premio stralcio per cui è previsto un investimento da € 6.000.000,00. Per quanto riguarda il Ponte del Gatto, per il 2024 sono stati messi a bilancio € 1.500.000,00 mentre per il 2026 sono previsti € 500.000,00 per il nuovo ponte di via Fenili.

Attenzione alta confermata in tema di manutenzioni. Il piano asfalti 2024 prevede, infatti, un investimento di € 500.000,00 a cui vanno aggiunti € 130.000,00 per il potenziamento della pubblica illuminazione (lo stesso è previsto sia per il 2025 che per il 20256, e in totale saranno investiti € 200.000,00 per il rifacimento delle fognature bianche. Il piano per la cura del verde prevede € 100.000,00 di investimento straordinario a cui vanno aggiunti.

Nel prossimo triennio è anche in previsione la realizzazione di tre parcheggi scambiatori con € 400.000,00 messi a bilancio nel 2024 per un parcheggio lato cimitero nell’area di via Mazzini; € 300.000,00 per il parcheggio in zona Statale Adriatica; € 600.000,00 nel 2026 per un parcheggio nella zona di Villamarina monte. Nel 2024 sono a bilancio oltre € 600.000,00 per la ciclabile di via Manin, la Ciclovia della Rigossa, la ciclabile che da Zadina porterà alla stazione ferroviaria e al prolungamento della ciclabile di via Montaletto.

In merito agli spazi pubblici, sono stati messi in previsione € 100.000,00 per il 2025 in merito alla progettazione dell’area Ex Nuit divenuta di proprietà comunale e sempre sul 2025 sono previsti € 450.000,00 per la realizzazione della nuova area verde di Bagnarola. Nel 2024 è a bilancio € 1.000.000,00 per la progettazione di Piazza Marconi e nel 2026 sono previsti € 600.000,00 per la riqualificazione di Piazza Volta.

In merito all’edilizia residenziale pubblica e agli investimenti nel sociale, nel 2024 sono previsti € 700.000,00 per la riqualificazione degli alloggi Erp di via Gobetti e nel 2026 sono previsti € 910.000,00 per la costruzione di una nuova Stazione di Posta.

Nel 2026 è stato anche messo a bilancio € 1.000.000,00 per la costruzione di una nuova sede della Protezione Civile.