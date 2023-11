Occhio alla pioggia che gela: Allarme Giallo in Romagna

Con le temperature in picchiata, scatta l’allarme ghiaccio. Il servizio meteo della Regione ha infatti diramato un’Allerta Gialla per “pioggia che gela”. Quali sono i territori più esposti? Difficile rispondere. Dal punto di vista della previsione, infatti, si possono individuare le condizioni favorevoli per cui si verifica il gelicidio, tuttavia è complesso stabilire con precisione le zone in cui andrà registrarsi, dato che dipende da condizioni locali che la modellistica non sempre è in grado di descrivere.

In poche parole – chiarisce il Servizio Meteo – a parità di condizioni favorevoli previste, il palesarsi o meno del “gelicidio” può cambiare da valle a valle in base alle temperature che si registrano al suolo durante la precipitazione.