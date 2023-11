“Troppi cantieri? La sicurezza è più importante delle scocciature”

Dallo scorso anno con il cantiere della scuola elementare di Sala sono entrati nel vivo una serie di interventi – in parte finanziati dal PNRR – per la messa in sicurezza di scuole e di ponti stradali. Una serie di cantieri che, per alcuni cittadini, si sono tradotti in disagi e scocciature. Un “dato di fatto” che ha spinto il sindaco Gozzoli a condividere oggi una serie di valutazioni: “Sono sindaco da oltre 7 anni – scrive il primo cittadino di Cesenatico – e ho imparato che ogni lavoro, per quanto importante e migliorativo, produce sempre malumori collegati agli inevitabili disagi che vengono creati dall’apertura di un cantiere. So che i lavori che vedete in corso, se guardati singolarmente, paiono scocciature. E’ stata una scocciatura trasferire gli alunni nei moduli a Sala, è stata una scocciatura avere il ponte di via Ferrara chiuso per alcuni mesi, è una scocciatura avere il ponte di viale Roma chiuso per qualche mese, è una scocciatura avere il ponte del gatto parzialmente chiuso, saranno scocciature i trasferimenti delle classi della ‘2 agosto 1849’ e della ‘Arfelli’. Ma se siamo arrivati a queste scelte – spiega Gozzoli – è per un motivo ben preciso. Da alcuni anni abbiamo investito molte risorse comunali per verificare tutte le scuole nate prima del 1983 – ossia prima dell’entrata in vigore della normativa sismica nella nostra zona – e subito a ruota abbiamo iniziato a verificare i ponti cittadini. In entrambi i casi i manufatti e gli edifici non erano mai stati sottoposti a verifiche accurate di sicurezza. Un lavoro importante, molto faticoso che stiamo portando avanti grazie ai nostri tecnici comunali e con l’aiuto di tecnici esterni”.