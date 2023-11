Dalla squadra di taekwondo una donazione per i bimbi del “Bufalini”

Proseguendo una lunga tradizione di donazioni a favore del reparto, infatti, gli atleti ed i loro familiari hanno donato 15 tiralatte manuali per supportare l’allattamento al seno nei casi in cui, a causa di una malattia infettiva materna o neonatale, non sia possibile utilizzare durante il ricovero e anche dopo le dimissioni un tiralatte già in uso.