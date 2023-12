Aspettando il Tour, il 5 dicembre primo confronto con la città

Per presentare, per la prima volta, le iniziative legate alla storica partenza del Tour de France da Cesenatico (30 giugno 2024) ma anche per confrontarsi con alcune realtà della città, l’Amministrazione Comunale ha organizzato un incontro in programma martedì 5 dicembre (ore 18.30) nella Sala Convegni del Palazzo del Turismo.

Sarà il primo atto di un lungo percorso organizzativo già partito da diversi mesi tra tavoli tecnici, sopralluoghi e incontri che hanno coinvolto gli uomini del Tour e l’Amministrazione di Cesenatico supportata dai tecnici comunali.