Calcio, il Bakia ingaggia Mattia Giunchi: “Felice di tornare a casa”

C’è qualche elemento di spicco in rosa?

Più di uno, ci sono diversi giocatori di qualità che hanno militato anche in categorie superiori e penso che questo possa essere solo un bene.

Pensi di essere pronto sin da subito per una convocazione?

Mancano ancora dei dettagli burocratici per cui non posso dare la certezza che sarò arruolabile già dalla prossima partita, ma di sicuro entro breve potrò scendere nuovamente in campo.

Punti subito ad una maglia da titolare?

Non vedo l’ora di iniziare e mi sento in gran forma, sicuramente penso di poter dare da subito una mano alla squadra ma le decisioni, come sempre, spettano all’allenatore.

In quale zona del campo pensi di poterti esprimere al meglio?

Come terzino o mezzala, in ogni caso sempre a sinistra…