Albero sui binari, disagi sulla linea Bologna-Rimini

Una giornata di pesanti disagi per chi oggi viaggiava in treno. E, per una volta, la colpa non è degli scioperi, bensì del maltempo.

Un grosso albero, infatti, attorno a mezzogiorno, a causa del forte vento, è caduto sui binari della linea Bologna-Rimini, vicino alla stazione di Imola. Il tronco è finito proprio sulla ferrovia provocando rallentamenti alla circolazione dei treni.