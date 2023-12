Covid e Influenza, il doppio picco è atteso per Natale

Per questo, tornano gli appelli al vaccino, soprattutto per i soggetti più fragili, quelli che potrebbero avere problemi anche di fronte ad una sintomatologia “leggera” (come appare quella dell’ultimo ceppo virale).

In ogni caso, dal 16 ottobre, l’Ausl Romagna ha avviato la campagna di vaccinazione in via prioritaria ai soggetti fragili con patologie croniche e con una seria compromissione del sistema immunitario, i loro caregiver, le persone over 60, donne in gravidanza e operatori sanitari.

L’obiettivo da parte delle autorità sanitarie è quello di scongiurare il doppio picco Covid/febbre annunciato per Natale, quando – secondo l’Ausl – molti romagnoli trascorreranno le feste a letto.

Sia per il Covid che per le sindromi influenzali, infatti, la curva dei contagi è in costante aumento. Per questo è importante che soprattutto i soggetti fragili e gli anziani si vaccinino per entrambi.