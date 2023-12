Il Pd fa quadrato attorno a Gozzoli: “Ponti e scuole più sicure sono una priorità”

“Sono anni che vengono investite risorse comunali per verificare lo stato degli edifici scolastici antecedenti al 1983, ovvero prima dell’entrata in vigore della normativa sisma nella nostra zona. Questo non era mai stato fatto – proseguono i consiglieri – e ha portato i tecnici a scegliere di intervenire per consolidare sismicamente gli edifici, cioè a renderli più sicuri. Non sono interventi con impatto estetico, sono poco visibili ma sono fondamentali e cruciali per un paese che vuole guardare al futuro per quanto riguarda l’edilizia scolastica. L’intervento a Sala sta per terminare, e gli altri inizieranno a breve. Lo ripetiamo, sono interventi mai effettuati prima da nessuna amministrazione”.

“Lo stesso vale per i ponti cittadini che stanno facendo tanto discutere. Il ponte del Gatto è uno snodo cruciale per la viabilità della città intera ma non erano mai state effettuate verifiche strutturali sulla sua tenuta e sul suo stato. La situazione ha imposto importante modifiche della viabilità per preservarne lo stato e cominciare a lavorare sul progetto e sul conseguente intervento. Le limitazioni al peso dei veicoli erano già in essere da tempo ma spesso non venivano rispettate e dunque sono stati presi provvedimenti più stringenti per fare in modo che tutti seguissero le norme – è stata messa in atto anche una stretta sui controlli – in modo da garantire maggior sicurezza. L’Amministrazione si è messa subito al lavoro per intervenire nel minor tempo possibile: parliamo di uno degli snodi cruciali della città, un ponte datato che non era mai stato oggetto di verifiche e manutenzioni”.