Medicina estetica, i big del “ritocco” per due giorni a Cesenatico

E se per Natale mi regalassi qualche anno in meno? Nasce con questo ambizioso obiettivo l’incontro in programma il 16 e 17 dicembre a Cesenatico denominato “4 HANDS-FULL FACE”, il format rivoluzionario di medicina estetica già sperimentato, per la prima volta, lo scorso mese di marzo.

E proprio sull’onda di quel clamoroso successo (appuntamento sold-out e lunghe liste d’attesa), nel weekend che anticipa il Natale, torna la feat “made in Romagna” che vede protagonisti il chirurgo estetico Alessandro Pasquali ed il medico estetico Giovanni Angiolini.