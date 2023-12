Sul lungomare di Cesenatico ha inaugurato il “Santa Park”

Gozzoli crede nel turismo anche a Natale: “Il periodo natalizio è molto importante per una località come Cesenatico e le iniziative private sono fondamentali per dare ancora più valore a tutta la programmazione che portiamo avanti come ente pubblico. Siamo felici di poter contare su questo spazio così grande, all’aria aperta e tutto a tema natalizio”.

Battistoni commenta così la novità del “Natale al Mare”: “Il “Santa Park” è realizzato dove in estate c’è il Cesenatico Village, che è la più grande attrazione del nostro lungomare. Per noi balneari, pur non avendo in questo periodo le attività aperte, è importante avere delle luci e delle attrazioni, in un tratto di viale Carducci che diversamente sarebbe buio. Inoltre la qualità dei giochi è molto alta e l’ingresso alla Casa di Babbo Natale è sempre gratuita, grazie al lavoro di un team che conosciamo bene ed apprezziamo”.

Pozzi e Malvini parlano del Santa Park come di una risorsa: “Anche con questa iniziativa riprende lo spirito natalizio della città di Cesenatico, abbinato ad un parco divertimenti per grandi e piccini. Siamo contenti che, in questo periodo dell’anno, venga animata anche un’altra parte della città oltre al porto canale Leonardesco e a piazza Costa, rendendo così più ricca l’offerta natalizia della nostra città”.