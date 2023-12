Trasporto scolastico, il Comune taglia gli abbonamenti del 40%

“Ci stiamo impegnando molto come giunta per aiutare e agevolare famiglie e studenti in merito al trasporto pubblico – spiega l’assessore Mauro Gasperini -. Per gli under 14 abbiamo confermato la totale gratuità e al momento l’investimento è di circa 500.000 euro ma destinato a salire visto che il servizio viene utilizzato da sempre più persone. Questa parziale ma importante copertura destinata agli under 26 comporta un ulteriore investimento di oltre 10.000 euro”.