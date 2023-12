L’8 dicembre in vendita a Cesenatico il panettone di Emergency

In particolare a Cesenatico, il panettone solidale sarà acquistabile al costo di 20 euro in via Leonardo Da Vinci (lato Biblioteca Comunale) venerdì 8 dicembre – giorno dell’Immacolata – dalle ore 9:00 alle 18:00.

“Sono moltissimi – si legge in una nota dell’organizzazione – i progetti attuati da Emergency che dalla sua nascita, nel 1994, ha curato oltre 12,8 milioni di persone, senza alcuna discriminazione. Da Milano con l’ambulatorio mobile, il Polibus, che garantisce cure gratuite alle fasce più vulnerabili della città, a Rosarno in Calabria dove l’Ong offre assistenza medica gratuita ai braccianti, fino ad arrivare al centro di chirurgia pediatrica in Uganda e al centro chirurgico e pediatrico nella Valle del Panshir in Afghanistan”.