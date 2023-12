Polini non basta, il Valverde perde ancora all’ultimo secondo

Ad aprire le danze nel secondo tempo è sempre Mattia Polini con un’altra cavalcata che semina il panico nelle retrovie nemiche, salvo poi concludere con un cross che l’estremo difensore non ha problemi a raccogliere fra le sue braccia.

La tensione intanto comincia a montare piano piano nella testa dei 22 giocatori, con la partita che si innervosisce e i cartellini che fioccano da una parte all’altra. Non a caso da un fallo al limite dell’area nasce la punizione pittoresca che sempre Polini, migliore in campo dei suoi, spedisce sotto al sette per quello che probabilmente è il gol più bello del sabato.

Finalmente, dopo 76 minuti, il muro avversario è caduto: da questo momento in poi il match sembra assumere le sembianze di una partita di tennis, con continui ribaltamenti di campo che mettono a repentaglio il risultato più volte per ambedue le squadre. Al minuto 90 Armenise controlla la sfera sulla trequarti e trova un pertugio adatto per mandare Ravaldini a tu per tu col portiere e concludere: il tiro finisce sfortunatamente alto sopra la traversa in quella che pare essere l’ultima grossa chance della partita. E invece, dopo una rissa a bordo campo che termina con un’espulsione per parte, il Colo Colo riesce a portare a casa i tre punti grazie ad una serie di rimpalli scaturiti da calcio d’angolo e alla prontezza di Giovanardi che manda il pallone alle spalle di Magnani. Uno a due e partita finita.

Si fa dunque sempre più dura la risalita verso le posizioni più alte della classifica per il Valverde, che ha concluso ieri il girone di andata all’ultimo posto con 6 punti al pari del Sanges.