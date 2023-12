Camilla Tappi, è nata a Cesenatico la nuova star del musical

Reduce dai grandi successi milanesi, lo show portato in scena dalla compagnia “Stage Entertainment” ha fatto tappa al Teatro “EuropAuditorium” di Bologna il 25 e il 26 novembre prima di debuttare a fine novembre al “Brancaccio” di Roma (ben 10 date!).

Per Camilla – reduce dagli studi all’Accademia del Musical di Milano – si tratta di una vera e propria consacrazione, un “salto di qualità” sudato ma meritatissimo che la proietta nel gotha del grande spettacolo dal vivo al fianco dei più celebrati interpreti italiani. E proprio per festeggiare un momento così importante, per lei la Dance Dream ha organizzato lo scorso 25 novembre un vero e proprio pullman che, da Cesenatico, ha portato a Bologna una sessantina di allieve di ieri e di oggi, “un modo per farle sentire il nostro affetto – spiega Monica Battistini – e per starle vicino in un momento così importante della sua nuova carriera artistica”.

Una carriera partita da bambina, quando la danza era solo un gioco: “Ho scoperto la danza a 5 anni per spirito di emulazione verso mia sorella che, da qualche mese, frequentava una scuola a pochi passi da casa mia, a Gambettola – spiega Camilla – ma ben presto ho capito che ballare per me era molto più di una semplice passione. Se oggi sono qui il merito è di Nico Buratta, che mi segnalò alla Dance Dream, e soprattuto di Ilaria Esposito che mi ha fatto scoprire il mondo del musical. E’ stato amore a prima vista e, a quel punto, ho lavorato duro, investendo molto sulla formazione e frequentando stage preziosi – come quello con Christian Ginepro – che mi hanno fatto crescere tantissimo. Iscrivermi alla SDM di Milano, a quel punto, è stato l’approdo naturale di un percorso che mi ha completato sul piano tecnico ed artistico, dandomi le basi per vivere finalmente la danza come una professione”.