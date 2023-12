Le saline di Cervia candidate a Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco

La serata è stata anche l’occasione per presentare i progetti di riqualificazione che interessano la città del sale e finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): dagli interventi per il Centro visite Saline e l’Idrovora di via Bova, dove verrà realizzato il Museo delle acque, al progetto della ciclabile Anello del sale, che permetterà di percorrere in bicicletta il tragitto attorno alla salina stessa.

E non solo. Tra le opere presentate spicca il nuovo progetto di riqualificazione e implementazione del Musa, il Museo del sale, che diventerà un museo diffuso e verrà integrato e rivisto, inserendo anche i nuovi importanti ritrovamenti archeologici e creando uno spazio sempre più vicino ai bambini e alle famiglie.

Inoltre, sono stati illustrati gli interventi necessari al ripristino della salina, dopo la devastante alluvione dello scorso maggio, che richiedono investimenti del valore complessivo di oltre 6 milioni per la riqualificazione delle aree ambientale e produttiva.