Rifiuti, dal 1° gennaio a Cesenatico arriva la “Tariffa Puntuale”

Tutte le informazioni sulla TCP sono in arrivo nelle buchette degli utenti domestici e non domestici di Cesenatico. Alle famiglie e alle attività che non hanno ancora ritirato il kit della nuova raccolta differenziata è stato inviato via posta anche un importante promemoria; per accedere alla raccolta rifiuti è infatti necessario possedere il bidoncino per l’indifferenziato (se serviti dal porta a porta) oppure la Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali (se si utilizzano i cassonetti stradali).

Il mancato ritiro comporta l’applicazione di una penale, oltre al pagamento degli svuotamenti minimi annui previsti dalla TCP. Chi non li ha ancora ritirati, può farlo presso la sede dei Servizi Ambientali Hera, via Kossuth 195 – Cesena (lunedì, mercoledì dalle 8:00 alle 13:30; martedì, giovedì dalle 13:30 alle 19:00) o presso la Stazione Ecologica Iper in via Rossellini a Savignano sul Rubicone (sabato dalle 8:30 alle 13:00)

Come funziona la Tariffa Puntuale, più equa, perché misura solo il rifiuto indifferenziato

La nuova TCP sarà fatturata direttamente da Hera agli utenti. Diversamente dalla TARI, l’importo è calcolato non solo in base alla superficie dell’immobile e al numero degli occupanti (per le utenze domestiche) o alla categoria di attività svolta (per le utenze non domestiche) ma anche sulla quantità di rifiuto indifferenziato conferito.

Se nell’arco dell’anno si effettua un numero di svuotamenti superiore a quelli minimi previsti, questi saranno addebitati nella bolletta di conguaglio: per introdurre in modo graduale questo cambiamento, per il primo anno di applicazione della TCP gli svuotamenti aggiuntivi di Indifferenziato saranno misurati ma non verranno applicati i costi aggiuntivi corrispondenti alle eccedenze, quindi si inizierà a conteggiare la Quota Variabile Aggiuntiva solo dal 1 gennaio 2025. Le tariffe sono stabilite dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (Atersir).

Le modalità di raccolta dei rifiuti rimangono invariate. L’unico rifiuto sul quale viene calcolata la TCP è quello indifferenziato, che viene conteggiato considerando i litri corrispondenti all’intero volume del contenitore. Per risparmiare, quindi, è meglio esporre il contenitore dell’indifferenziato solo quando è pieno oppure, se si utilizza il cassonetto Smarty (cassonetto apribile con tessera), di gettare un sacchetto riempito adeguatamente.

I conferimenti minimi annui previsti nella nuova bolletta

Il numero degli svuotamenti minimi previsti nella nuova bolletta, per le famiglie dipende dal numero di componenti del nucleo e dalla volumetria del contenitore individuale o conferibile con la tessera nel cassonetto stradale dell’indifferenziato (contenente un sacchetto da 30 litri). Il numero minimo di conferimenti cresce progressivamente all’aumentare del nucleo familiare, diviso in sei fasce (da un solo componente fino a 6 componenti e oltre).

Alcuni esempi per gli utenti domestici:

Conferimenti minimi di indifferenziato nel cassonetto Smarty apribile con la Carta Smeraldo (sacchetto da 30 litri) per le utenze del centro storico: Si va da un numero di conferimenti pari a 32 volte l’anno per i nuclei composti da una sola persona (che possono quindi gettare l’indifferenziato in media ogni 11 giorni per rientrare nei minimi consentiti) a 58 conferimenti riservati alle famiglie composte da 6 persone in su (significa aprire il cassonetto ogni 7 giorni). Una famiglia composta da 4 persone avrà 52 conferimenti annui, uno alla settimana.

Conferimenti minimi di indifferenziato con bidoncino da 40 litri: per chi è servito dal porta a porta con questa tipologia di bidoncino, il più capiente, i nuclei monocomponente hanno a disposizione 24 svuotamenti annui, una famiglia molto numerosa 44. Una famiglia composta da 4 persone avrà consentiti 39 svuotamenti, in media uno ogni 9 giorni.

Per quanto riguarda le attività, il numero di svuotamenti minimi annui del contenitore è 24, uguale per tutte le tipologie di raccolta e per tutti i volumi del contenitore in dotazione (da 30 fino a 1.700 litri).