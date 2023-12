Tour de France, il villaggio di tappa in zona stadio

Il tracciato iniziale a Cesenatico si snoderà tra viale Trento, viale Carducci e viale Roma. Poi il plotone dei corridori si dirigerà, a passo lento, verso via Saffi per raggiungere il porto canale, svoltare a sinistra su via Armellini e poi a destra in via Cecchini per sfilare accanto allo Spazio Pantani. Dal piazzale della stazione si percorrerà quasi per intero via Mazzini fino a via Dei Pini e si raggiungerà poi Tagliata di Cervia.

Solo in Emilia-Romagna si stima che ci saranno 700mila spettatori e 70mila i pernottamenti con una ricaduta consistente sul sistema alberghiero locale.