Da oggi si scia anche sull’Appennino emiliano-romagnolo

In tutte le stazioni i cannoni sparaneve hanno lavorato senza sosta in questi ultimi giorni. Da qui a Natale, meteo permettendo, apriranno via via tutte le altre località. Al Cimone ci sono circa 40 centimetri di neve (tra quella caduta e quella prodotta dagli impianti) e l’8 dicembre si parte con lo skipass giornaliero festivo scontato del 50% (24 euro invece di 48).

Saranno aperti gli impianti al Passo del Lupo, con la seggiovia triposto Faggio Bianco che serve la “pista blu” e il campo scuola Betulla, e il “tappeto” campo scuola, con la relativa pista al Lago della Ninfa.