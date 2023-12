Gatteo Mare, sotto l’albero metti una cena gourmet

Regali “esperenziali”? L’Atelier di Gatteo Mare propone per Natale un menù-gift dedicato ai golosi confezionato in una scatola di cioccolato!

In linea con i trend del momento – che per il prossimo Natale vedranno il boom dei cosiddetti “regali esperenziali” – anche l’Atelier Gourmet di Gatteo Mare ha deciso di mettere sotto l’albero una serie di doni: il primo è il “Menù Gift Card”, ovvero un’originale confezione realizzata interamente in cioccolato che contiene un “buono” da 50 euro per una cena di degustazione preparata dallo chef Aldo Santoro.